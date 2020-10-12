Збірна Румунії U-21 втратила одного гравця та працівника технічного персоналу через COVID-19, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Інфікованих одразу ізолювали. Також було ухвалене рішення про відсторонення тренерського штабу на чолі з легендою Серії А Адріаном Муту, через контакти з хворим працівником.

Нагадаємо, румуни є прямим конкурентом молодіжної комманди України за вихід на Євро U-21. За три тури до завершення кваліфікації підопічні Ротаня поступаються суперникам на 6 очок.

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