Румунія U-21 отримала позитивні тести на COVID-19 після матчу з Україною – відомого тренера відсторонили від команди
У таборі молодіжної збірної Румунії зафіксували спалах коронавірусу.
Збірна Румунії U-21 втратила одного гравця та працівника технічного персоналу через COVID-19, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
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Інфікованих одразу ізолювали. Також було ухвалене рішення про відсторонення тренерського штабу на чолі з легендою Серії А Адріаном Муту, через контакти з хворим працівником.
Нагадаємо, румуни є прямим конкурентом молодіжної комманди України за вихід на Євро U-21. За три тури до завершення кваліфікації підопічні Ротаня поступаються суперникам на 6 очок.
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