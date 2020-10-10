"Много мои футболистов играло. Мне было интересно посмотреть за Сиротой и Поповым. Я остался доволен их игрой.

Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0 – видео гола и обзор матча

Почему Луческу также решил посетить матч? Во-первых, сегодня играла сборная его страны, но также он хотел посмотреть и на футболистов, которые работают под его руководством. У него была такая возможность, вот он и приехал.

Работа Ротаня? Он молодец. Взял и обновил команду, пригласил многих ребят, которым еще нет 21 года. Они стараются", – сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, молодежная сборная Украины в матче 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2021 среди команд U-21 победила сверстников из Румынии (1:0) и сохраняет призрачные шансы на выход из группы.

Украина – Румыния: выстраданная победа с левым пенальти на глазах Суркиса с Луческу, выход на Евро U-21 будет чудом