COVID-19 в который раз вносит свои коррективы в планы национальных сборных.

Поединок 5 тура Лиги наций между Румынией и Норвегией перенесен из-за положительного теста игрока гостей, информирует сайт УЕФА.

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Управление здравоохранения Норвегии запретило команде Ларса Лагербека лететь за границу, опасаясь лишнего риска инфицирования. Впрочем, больного обнаружили еще во время "домашнего" тестирования. По информации Reuters, им оказался защитник Олимпиакоса Омар Елабделлауи. Поединок с Румынией точно не состоится сегодня, а окончательное решение будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Добавим, что оба заключительных матча Лиги наций были крайне важными для норвежцев. Команда имела хорошие шансы пробиться в элитный дивизион – Холанд и компания делят первое место с Австрией (по 9 очков), и все должен был решить очный поединок в последнем туре.

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