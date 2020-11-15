Поєдинок 5 туру Ліги націй між Румунією та Норвегією перенесений через позитивний тест гравця гостей, інформує сайт УЄФА.

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Управління охорони здоров'я Норвегії заборонило команді Ларса Лагербека летіти за кордон, побоюючись зайвого ризику інфікування. Втім, хворого виявили ще під час "домашнього" тестування. За інформацією Reuters, ним виявився захисник Олімпіакоса Омар Елабделлауї. Поєдинок з Румунією точно не відбудеться сьогодні, а остаточне рішення ухвалюватиме Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Додамо, що обидва завершальні матчі Ліги націй були вкрай важливими для норвежців. Команда мала хороші шанси пробитися в елітний дивізіон – Холанд і компанія ділять перше місце з Австрією (по 9 очок), і все мав вирішити очний поєдинок в останньому турі.

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