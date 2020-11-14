Лига наций, 5 тур

Лига D

Группа 1

Мальта – Андорра – 2:1

Голы: Гарсия, 55 (авт), Дегабриеле, 58 – Ребес, 3

Латвия – Фарерские острова – начало в 19:00

Группа 2

Сан-Марино – Гибралтар – 0:0

Удаление: Симончини, 49 (Сан-Марино)

Лига С

Группа 1

Азербайджан – Черногория – начало в 19:00

Кипр – Люксембург – начало в 19:00

Лига А

Группа 3

Швеция – Хорватия – начало в 21:45

Программу игрового дня открывали два поединка в самом слабом дивизионе. В группе 1 Мальта одержала волевую победу над Андоррой, хотя пропустила уже в дебюте игры. Однако, во втором тайме хозяева забили дважды в течение трех минут и довели матч до победы. Мальта набрала 8 очков и сохраняет второе место, Андорра находится на дне квартета с двумя пунктами.

Германия – Украина: УЕФА принял решение о проведении матча

Поединок Сан-Марино – Гибралтар обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. В начале второго тайма украинка удалила с поля капитана хозяев Симончини. Поединок завершился нулевой ничьей, которую можно считать успехом для сборной Сан-Марино, ведь эта команда не проиграла второй официальный матч подряд. Сан-Марино завершило Лигу наций с двумя пунктами в активе. У Гибралтара 7 очков и первая позиция за тур до финиша.

Видео красной карточки, которую показала Екатерина Монзуль: