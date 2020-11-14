Лига наций: Мальта одолела Андорру, Сан-Марино не проиграл второй раз подряд – Монзуль удалила игрока хозяев
14 ноября прошли поединки 5-го тура Лиги наций УЕФА. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Лига наций, 5 тур
Лига D
Группа 1
Мальта – Андорра – 2:1
Голы: Гарсия, 55 (авт), Дегабриеле, 58 – Ребес, 3
Латвия – Фарерские острова – начало в 19:00
Группа 2
Сан-Марино – Гибралтар – 0:0
Удаление: Симончини, 49 (Сан-Марино)
Лига С
Группа 1
Азербайджан – Черногория – начало в 19:00
Кипр – Люксембург – начало в 19:00
Лига А
Группа 3
Швеция – Хорватия – начало в 21:45
Программу игрового дня открывали два поединка в самом слабом дивизионе. В группе 1 Мальта одержала волевую победу над Андоррой, хотя пропустила уже в дебюте игры. Однако, во втором тайме хозяева забили дважды в течение трех минут и довели матч до победы. Мальта набрала 8 очков и сохраняет второе место, Андорра находится на дне квартета с двумя пунктами.
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Поединок Сан-Марино – Гибралтар обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. В начале второго тайма украинка удалила с поля капитана хозяев Симончини. Поединок завершился нулевой ничьей, которую можно считать успехом для сборной Сан-Марино, ведь эта команда не проиграла второй официальный матч подряд. Сан-Марино завершило Лигу наций с двумя пунктами в активе. У Гибралтара 7 очков и первая позиция за тур до финиша.
Видео красной карточки, которую показала Екатерина Монзуль: