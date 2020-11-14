Норвегия рискует попрощаться с мечтами о выходе в элитный дивизион Лиги наций.

Управление здравоохранения запретило команде Ларса Лагербека ехать на матчи против Румынии и Австрии, информирует сайт NFF.

Германия – Украина: УЕФА принял решение о проведении матча

Правительство не хочет подвергать игроков риску заражения коронавирусом, несмотря на все меры безопасности. Команда уже успела сдать четыре серии тестов (все результаты были отрицательными), также было предусмотрено пользование исключительно собственным самолетом и автобусом. Глава Норвежской федерации футбола Терье Свенсен написал письмо с просьбой изменить решение УЗО.

Добавим, что Норвегия имела прекрасные шансы подняться в элитный дивизион Лиги наций. После 4 туров Холанд и компания делили первое место с Австрией (по 9 очков), и именно очный матч в последнем туре (18 ноября) должен был определить победителя группы 1.

Перший крок на міжнародну арену – 5 дебютантів топ-збірних, з яких не можна спускати очей в листопаді