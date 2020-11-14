Больные COVID-19 игроки "сине-желтых" Коваленко, Сидорчук, Ярмоленко и Цыганков, а также менеджер сборной Комардин вернутся домой из Германии отдельным чартерным рейсом.

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Как информирует официальный сайт УАФ, такое решение было принято после согласования всех деталей, связанных с медицинским протоколом. Вылет рейса запланирован на завтра, 15 ноября. Интересно, что в этот процесс включился Вест Хэм Ярмоленко, а потому хавбек отправится сразу в Англию.

Заметим, сейчас все инфицированные чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции в Германии.

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