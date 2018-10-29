Руководство Черноморца дало карт-бланш Червенкову

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков рассказал, как пытается улучшить игру команды.

"Могу сказать, что руководство дало мне карт-бланш. Вся эта селекция, которую мы провели с моими коллегами и друзьями, была очень ответственной. Согласно нашим финансовым возможностям мы набрали универсальных футболистов, которые, по нашему мнению, могли быть полезными команде.

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Руководство не против, когда нужно пересмотреть еще некоторые варианты на будущее, чтобы поднять уровень команды, потому что Черноморец – это бренд. Это история. Это имя – серьезное имя в украинском футболе. Так что я тоже хочу поднять Черноморец на такой уровень, которого он заслуживает, который был. Я хочу и стараюсь, чтобы клуб попал в зону еврокубков. Но сейчас наши возможности, к сожалению, не такие.

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Наша философия и политика – давать шансы нашим молодым талантам показать свои возможности на поле. На поле у ​​нас молодая пара центральных защитников – 21-летние Грачев и Остапенко. В других команд такого нет. 19-летний Мусолитин очень уверенно выглядел против Шахтера. Он сейчас набирает и уверенность, и мастерство, и стараетья очень", – цитирует Червенкова сайт телеканалов "Футбол 1/2".