"Словом "Баста" нужно завершать любую дискуссию. Это то, чего мы хотели сразу. Два месяца назад у нас не было ни предложения по Левандовски, ни альтернативы. С тех пор ситуация значительно изменилась.

Барселона наконец-то закрыла трансфер Левандовски – поляк побьет рекорд экс-звезды Шахтера

Барселона наконец-то предложила цену, которая сделала продажу Левандовски разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы добились больших успехов на трансферном рынке. В лице Садио Мане мы приобрели игрока мирового класса. Мы достигли договоренности с Барселоной, но пока только устной. Работа над соглашением продолжается.

Мы всегда держали руль, всегда действовали с позиции силы. В конце концов, мы решили, что лучше дать Роберту разрешение на трансфер. Мы продолжим хорошо жить и с этим", – цитирует Кана Meczyki.

Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж