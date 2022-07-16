Керівництво Баварії підтвердило трансфер Лєвандовскі: "Барселона нарешті запропонувала розумну ціну"
Голова правління Баварії Олівер Кан поділився подробицями щодо продажу Роберта Лєвандовскі в Барселону.
"Словом "Баста" потрібно завершувати будь-яку дискусію. Це те, чого ми хотіли відразу. Два місяці тому у нас не було ні пропозиції щодо Лєвандовскі, ні альтернативи. Відтоді ситуація значно змінилася.
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Барселона нарешті запропонувала ціну, яка зробила продаж Лєвандовскі розумним для нас. Крім того, останнім часом ми досягли великих успіхів на трансферному ринку. В особі Садьйо Мане ми придбали гравця світового класу. Ми досягли домовленості з Барселоною, але поки лише усної. Робота над угодою ще триває.
Ми завжди тримали кермо, завжди діяли з позиції сили. Зрештою, ми вирішили, що найкраще дати Роберту дозвіл на трансфер. Ми продовжимо добре жити і з цим", – цитує Кана Meczyki.
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