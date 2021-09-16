Сегодня, 16 сентября, состоялось очередное заседание совета директоров Барселоны. На нем часть присутствующих потребовала немедленной отставки 58-летнего специалиста, утверждает Sport.es.

Куман провел встречу с Лапортой после разгромного поражения Барселоны от Баварии

Руководству не нравится игра, которую демонстрируют подопечные Кумана. Они волнуется, что это может повлиять и на имидж всего клуба. Но "революцию" приостановил Жоан Лапорта, который предоставил Рональду последний шанс – голландец будет работать в Барселоне минимум в течение ближайших трех встреч (против Гранады, Кадиса и Леванте), если во время первых двоих не будет фиаско.

Напомним, "блаугранас" неубедительно начали текущий сезон – всего 2 победы в 4 стартовых матчах. А вот самым болезненным стало разгромное поражение от Баварии (0:3) в Лиге чемпионов.

Барселона позорно проиграла Баварии: бессилие Кумана, неудержимый Левандовски и четкие сигналы для Динамо