Руководство Барселоны требует отставки Кумана – голландцу дали последний шанс
Верхушка "блаугранас" откровенно недовольна игрой первой команды под руководством Рональда Кумана.
Сегодня, 16 сентября, состоялось очередное заседание совета директоров Барселоны. На нем часть присутствующих потребовала немедленной отставки 58-летнего специалиста, утверждает Sport.es.
Куман провел встречу с Лапортой после разгромного поражения Барселоны от Баварии
Руководству не нравится игра, которую демонстрируют подопечные Кумана. Они волнуется, что это может повлиять и на имидж всего клуба. Но "революцию" приостановил Жоан Лапорта, который предоставил Рональду последний шанс – голландец будет работать в Барселоне минимум в течение ближайших трех встреч (против Гранады, Кадиса и Леванте), если во время первых двоих не будет фиаско.
Напомним, "блаугранас" неубедительно начали текущий сезон – всего 2 победы в 4 стартовых матчах. А вот самым болезненным стало разгромное поражение от Баварии (0:3) в Лиге чемпионов.
Барселона позорно проиграла Баварии: бессилие Кумана, неудержимый Левандовски и четкие сигналы для Динамо