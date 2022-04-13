Рух подтвердил трудоустройство еще одного своего легионера.

Полузащитник Эдсон Фернандо до конца сезона будет выступать в аренде за Атлетико Гояниенсе, информирует пресс-служба львовян.

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Рух подписал 23-летнего игрока в январе, но тот так и не провел ни одной официальной минуты. Впрочем, Эдсону удалось "заочно" пойти на повышение. В прошлом сезоне он играл в составе Байи и покинул элитный дивизион Бразилии, а теперь вместе с Атлетико Гояниенсе сможет выступать в Копа Судамерикана (аналог ЛЕ).

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