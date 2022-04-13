Рух підтвердив працевлаштування ще одного свого легіонера.

Півзахисник Едсон Фернандо до кінця сезону виступатиме в оренді за Атлетіко Гояніенсе, інформує прес-служба львів'ян.

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Рух підписав 23-річного гравця у січні, але той так і не провів жодної офіційної хвилини. Втім, Едсону пощастило "заочно" піти на підвищення. Минулого сезону він грав у складі Байї і покинув елітний дивізіон Бразилії, а тепер разом з Атлетіко Гояніенсе матиме змогу виступати у Копа Судамерікана (аналог ЛЄ).

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