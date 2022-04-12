"Спасибо президенту и руководству ФК Рух, которые оказывают помощь гражданам Украины. Оставшиеся тренеры в это непростое время делают ответственно свою работу, чтобы следующее поколение представляло нашу страну с высоко поднятой головой. После начала войны все остановилось.

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Только недавно мы возобновили проведение тренировок. Мы тренируем молодых футболистов. Сейчас мы учим молодых ребят. Это, как в школе, если ты плохо учишь ребенка, то у него в будущем будет плохая жизнь. Мы даем образование молодым футболистам. Футбольное образование в наше время имеет огромное значение.

Изменения в составе Руха? Большие изменения. Легионеров у нас сейчас нет. Пока мы работаем для будущего футбола Украины", – рассказал Кучук в комментарии Sportarena.

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