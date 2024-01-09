Львовский клуб официально объявил об уходе Сергея Задорожного с должности главного тренера команды U-19.

Спортдир Руха рассказал о возможных трансферах клуба – львовяне не забывают о главном приоритете

Бывший защитник сборной Украины продержался всего 3 месяца или 10 матчей. Рух не смог дойти до плей-офф Юношеской лиги УЕФА, разгромно уступив Митьюлланду в финале пути победителей (0:4; 1:0). На внутренней арене тоже не все хорошо – "желто-черные" пошли зимовать только на четвертой строчке юношеского чемпионата Украины.

Все это резко контрастирует с прошлогодними успехами Виталия Пономарева, который сейчас тренирует главную команду Руха. В сезоне 2022/23 львовяне дали достойный бой Милану в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и впервые выиграли чемпионат, имея огромный отрыв. Правда, почти все звезды того состава поднялись с Пономаревым в первую команду.

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