"Думаю, Кащуку надо задуматься над тем, что он делает и для чего он в футболе. Так бесхарактерно и безвольно...

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Уже давали ему множество шансов. Наверное, все же надо давать другим людям. Наверное, так остро, но уже хватит. Будут играть другие люди, те, которые хотят", – сказал Маркевич в эфире УПЛ Online.

Напомним, Кащук – воспитанник Шахтера. За Мариуполь Алексей выступает на правах аренды с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел за азовцев 8 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 результативную передачу.

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