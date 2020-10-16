Львовский Рух U-21 принимал сверстников из Динамо. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат U-21, 6-й тур

Рух U-21 – Динамо U-21 – 3:1

Голы: Харжевский, 38, 40, Притула, 59 – Надольский, 50.

К матчу киевляне подходили в статусе фаворитов, ведь победили в первых пяти турах с разницей 22:0. Львовяне одержали победу лишь в одном матче. Со стартовых минут динамовцы завладели инициативой, но руховцы удачно защищались. Ближе к середине тайма игра сместилась в центр поля.

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В конце первой 45-минутки хозяева расслабились и пропустили дважды – сначала Харжевский удачно подключился к розыгрышу углового, переправив мяч в сетку ворот. А через несколько минут Петр отметился дублем – дальний выстрел и ошибка Руслана Нещерета сделали свое.

Во втором тайме подопечные Юрия Мороза взяли мяч под свой контроль. Как результат, Ярослав Надольский отличился примерно из линии вратарской. Вскоре Рух восстановил преимущество в два мяча. Остап Притула красивым обводным ударом удачно исполнил стандарт мз 23-х метров. Интересно, что и Харжевский, и Притула ранее выступали за Карпаты. В дальнейшем молодежная команда Динамо оккупировала часть поля соперника, однако результативными действиями не смогла отличиться.

3:1 – Рух U-21 наносит первое поражение сверстникам из Киева в этом сезоне.

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