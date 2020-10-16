Чемпіонат U-21, 6-й тур

Рух U-21 – Динамо U-21 – 3:1

Голи: Харжевський, 38, 40, Притула, 59 – Надольський, 50.

До матчу кияни підходили у статусі фаворитів, адже перемогли у перших п’яти турах із різницею 22:0. Львів'яни здобули перемогу лише в одному матчі. Зі стартових хвилин динамівці заволоділи ініціативою, але рухівці вдало захищались. Ближче до середини тайму гра змістилась у центр поля.

Динамо може підписати захисника з Австралії – він приїде на перегляд та отримав рекомендації від екс-гравця киян

Наприкінці першої 45-хвилинки господарі розслабились та пропустили двічі – спочатку Харжевський вдало підключився до розіграшу кутового, переправивши м'яч у сітку воріт. А через кілька хвилин Петро відзначився дублем – дальний постріл і помилка Руслана Нещерета зробили своє.

У другому таймі підопічні Юрія Мороза взяли м’яч під свій контроль. Як результат, Ярослав Надольський відзначився приблизно з лінії воротарського майданчика. Незабаром Рух відновив перевагу у два м'ячі. Остап Притула красивим обвідним ударом вдало виконав стандарт із 23-х метрів. Цікаво, що і Харжевський, і Притула раніше виступали за Карпати. Надалі молодіжна команда Динамо окупувала частину поля суперника, проте результативними діями не змогла відзначитись.

3:1 – Рух U-21 завдає першої поразки одноліткам із Києва у цьому сезоні.

"Відігнав Парамона від воріт": екс-голкіпер Шахтаря стікав кров'ю проти Динамо, згадує Донецьк і авіакатастрофу Ту-154