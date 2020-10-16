Антон Млинарич в ближайшее время должен прибыть в Киев на просмотр в Динамо.

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По информации The World Game, "бело-синие" заинтересованы в переходе 18-летнего игрока юношеской сборной Австралии. Издание отмечает, что такой вариант Динамо предложил бывший игрок киевлян Милош Нинкович, который сейчас выступает за Сидней. Он уверен, что для молодого защитника это будет хороший вариант развития.

Также сообщается, что Млинарич должен провести в расположении Динамо вторую половину октября и ноябрь – только после этого, если произведет впечатление, сможет подписать с киевлянами полноценный контракт. Известно, что Сидней уже согласился отпустить футболиста в Киев и даже обратился к правительству Австралии с просьбой выдать Антону разрешение на путешествие в Восточную Европу.

Заметим, 18-летний Млинарич вырос на западе Сиднея, имеет австралийское гражданство, но у него есть хорватские корни. Антон еще не дебютировал за первую команду Сиднея – выступал за Сидней-2 и коллектив U-21. За юношескую сборную Австралии U-17 центральный защитник провел 4 матча на ЧМ-2019.

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