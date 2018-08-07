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Рух прекратил сотрудничество с Хомченко

22:02 58 Читати українською
Рух прекратил сотрудничество с Хомченко
Віктор Хомченко / фото із соцмереж

ФК Рух сообщил о расторжении контракта с нападающим команды Виктором Хомченко.

Виктор Хомченко и руководство Руха приняли решение прекратить сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

Первая лига: Рух на последних минутах победил Кобру, СК Днепр-1 переиграл Зирку

Уроженец Луцка присоединился к команде из Винников в прошлом сезоне. За этот период 23-летний футболист провел за Рух 26 матчей, забив при этом 6 голов и сделав 5 результативных передач.

Хомченко также выступал за луцкую Волынь и львовские Карпаты.

Теги
Виктор Хомченко Виктор Хомченко Первая лига Рух Винники Рух Винники
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