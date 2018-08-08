Рух припинив співпрацю з Хомченком

ФК Рух повідомив про розірвання контракту з нападником команди Віктором Хомченком.

Віктор Хомченко та керівництво Руха прийняли рішення припинити співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Уродженець Луцька приєднався до команди з Винників минулого сезону. За цей період 23-річний футболіст провів за Рух 26 матчів, забивши при цьому 6 голів і зробивши 5 результативних передач.

Хомченко також виступав за луцьку Волинь та львівські Карпати.