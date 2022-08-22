"ФК Рух официально заявляет, что никогда не был оппонентом создания полноценного единого телепула. Мы четко осознаем, что объединение всех прав клубов УПЛ и централизованная их продажа – единственный путь к созданию качественного продукта и увеличению доходов клубов. Убеждены, что ныне клубы имеют все рычаги, чтобы украинский футбол стал на рельсы коммерчески привлекательного, но понимаем, что для этого нужно действовать самим, а не рассчитывать на какие-то посторонние или потусторонние силы.

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В СМИ неоднократно манипулировали по поводу позиции нашего клуба, мол, Рух – противник телевизионного пула и пытается его сорвать. Уверяем, это совершенно не соответствует действительности. Рух всегда стоял на позиции создания единого телепула. Объединение всех исключительных прав клубов УПЛ в одно целое – без сомнений, единственный правильный путь, по которому должны идти все клубы без исключения. Только в том случае, когда все права всех клубов УПЛ будут объединены и будет создан качественный целостный продукт, все мы сумеем зарабатывать те средства, которых ожидаем. Предполагаем, что это не менее 1 млн долларов каждому клубу УПЛ в год.

Первым чрезвычайно важным шагом должно стать рождение УПЛ-ТВ. Это компания, акционерами которой в равных долях будут все клубы элитного дивизиона. Ее первоочередная задача – создание качественного продукта под названием украинская Премьер-лига, обеспечение полноценного продакшна матчей чемпионата, изготовление конкурентного футбольного контента и максимально успешное продвижение его на рынке. В будущем это позволит продавать продукт за те средства, которых ожидают клубы УПЛ. УПЛ-ТВ – это предприятие, которое занимается производством качественного коммерчески привлекательного медиа-продукта для широкой аудитории. Для этого предлагаем создать собственную ОТТ-платформу открытого типа, которая будет доступна болельщикам и в течение трех сезонов будет бесплатной. Такую ОТТ-платформу можно запустить хоть завтра. Для продвижения и доступности продукта необходимо использовать и другие площадки: социальные медиа, интернет-платформы, YouTube и т. п.

Получить меньше ста тысяч долларов в год за продажу своих прав – не вершина мечтаний для клубов УПЛ, ведь это мизерные средства в разрезе расходов на деятельность и функционирование клуба. Именно поэтому сразу несколько клубов УПЛ не соглашаются с предложением компании Setanta, ведь считают его крайне заниженным и несправедливым. Камнем преткновения является также тот факт, что продав права компании Setanta, мы фактически полностью заводим украинский чемпионат в сегмент платного телевидения. Понимаем и разделяем резоны руководителей киевского Динамо, наиболее вместительного с точки зрения болельческой аудитории клуба в Украине. Убрав матчи Динамо из общего доступа, как клуб, так и чемпионат рискуют потерять значительную часть лояльной футбольной публики", – говорится в заявлении.

Полный текст официальной позиции Руха можно прочитать по ссылке.

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