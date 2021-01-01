Полузащитник Максим Задерака нашел себе новую команду.

Шаран назвал имена 5-ти игроков, которые вскоре покинут Александрию

Как известно, у 26-летнего вингера недавно завершился контракт с Александрией и стороны не стали его продлевать. В результате, футболист на правах свободного агента перешел в Рух, сообщает издание Footboom. После выхода львовского клуба из отпуска, он присоединится к своей новой команде.

Напомним, в составе Александрии 26-летний полузащитник стал бронзовым призером УПЛ, а также участвовал в групповом этапе Лиги Европы, где отметился забитым голом в ворота французского Сент-Этьена. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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