Півзахисник Максим Задерака знайшов собі нову команду.

Шаран назвав імена 5-ти гравців, які незабаром покинуть Олександрію

Як відомо, у 26-річного вінгера нещодавно завершився контракт з Олександрією і сторони не стали його продовжувати. Тож футболіст на правах вільного агента перейшов у Рух, повідомляє видання Footboom. Після виходу львівського клубу з відпустки, він приєднається до своєї нової команди.

Нагадаємо, у складі Олександрії 26-річний півзахисник став бронзовим призером УПЛ, а також брав участь у груповому етапі Ліги Європи, де відзначився забитим голом у ворота французького Сент-Етьєна. У поточному сезоні він провів за клуб 10 ігор у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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