"Игроков, которые покинут нас, есть пять. Это касается Дмитрия Рудыка, который был у нас третьим вратарем и не принимал участия в этом чемпионате. Во время пандемии он заболел и мы вынуждены были использовать другого голкипера – Вячеслава Борисенко из дубля.

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Закончились контракты у Максима Задераки, Василия Грицука и Алексея Довгого, по согласованию с президентом клуба Сергеем Кузьменко было решено их не продлевать. Покинет команду также и Денис Безбородько. Хотя у него соглашение еще на полгода, мы договорились, что будем его разрывать", – цитирует Шарана UA-Футбол.

Заметим, тренер ранее также анонсировал омоложение состава. Александрия же завершила первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.

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