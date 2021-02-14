Захисник Гліб Савчук та нападник Дмитро Шостак покинули Карпати, повідомляє офіційний сайт "зедено-білих".

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Обидва 17-річних гравці приєднаються до Руха. Карпати претендуватимуть на 50% від суми майбутнього перепродажу цих футболістів. Савчук провів у нинішньому сезоні за Карпати 8 матчів (4 – у стартовому складі). Стільки ж разів, але виключно на заміну, виходив на поле і Дмитро Шостак.

У розпоряджені тренерського штабу Карпат залишилось 20 гравців, команда готується до відновлення сезону у Другій Лізі, де "леви" залишаються на дні турнірної таблиці.

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