Рух підписав двох гравців Карпат
Карпати продовжують розпродаж, у складі "зелено-білих" підсилення знайшов львівський Рух.
Захисник Гліб Савчук та нападник Дмитро Шостак покинули Карпати, повідомляє офіційний сайт "зедено-білих".
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Обидва 17-річних гравці приєднаються до Руха. Карпати претендуватимуть на 50% від суми майбутнього перепродажу цих футболістів. Савчук провів у нинішньому сезоні за Карпати 8 матчів (4 – у стартовому складі). Стільки ж разів, але виключно на заміну, виходив на поле і Дмитро Шостак.
У розпоряджені тренерського штабу Карпат залишилось 20 гравців, команда готується до відновлення сезону у Другій Лізі, де "леви" залишаються на дні турнірної таблиці.
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