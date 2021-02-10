"Мало кто знает, что мы еще ждем деньги от Шахтера за трансфер Густаво Бланко Лещука в Антальяспор. И там тоже довольно неплохая сумма. Мы надеемся получить эти деньги от Шахтера", – сказал Болотников для YouTube-канала львовского клуба.

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В 2017-м аргентинский форвард перешел из Карпат в Шахтер. По информации СМИ, "горняки" заплатили за игрока 200 тысяч евро. Впоследствии Шахтер продал Густаво в турецкий Антальяспор, и львовяне рассчитывают именно на процент от перепродажи нападающего.

Сейчас Бланко Лещук выступает в Сегунде, защищая цвета Овьедо.

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