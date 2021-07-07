"Новый сезон" желто-черные "начнут на стадионе Украина. К сожалению, из-за абсурдных условий, которые поставило руководство Арены Львов, Рух вместе со Львовом вынуждены сменить место проведения домашних матчей. Оба львовских клуба заключили договор со стадионом Украина.

Рух подписал аргентинца, который забивал Динамо

Клубы искали компромисс с Ареной Львов, однако руководители этого стадиона, несмотря на предварительные договоренности и согласованные условия, нас не услышали. Существовала договоренность, что оба клуба будут платить Арене по 210 тысяч гривен за один матч. Однако впоследствии, странным образом начали появляться новые условия, которые не подвластны здравому смыслу и основам государственного управления такими объектами.

Таким образом в новом сезоне на стадионе Украина будет выступать три клуба. Рух, Львов и Карпаты подписали совместное письмо, прислали его в УПЛ и ПФЛ, чтобы матчи этих команд развели по разным турах и дням соответственно. Стадион Украина имеет третью категорию, соответственно имеет право принимать матчи УПЛ, ибо отвечает всем минимальным требованиям к стадионам, на которых можно проводить матчи УПЛ. Сегодня газон стадиона находится в хорошем состоянии и готов принять соревнования клубов УПЛ.

Понятно, что для развития клуба, комфорта наших болельщиков и участников соревнований, мы бы очень хотели играть на Арене Львов, но с такой политикой, которую проводит нынешнее руководство объекта, это, к сожалению, невозможно. С грустью приходится констатировать, что управленцы государственного объекта так и не поняли, какую первоочередную миссию должен выполнять львовский футбольный стадион. Возможна ли жизнь арены без футбола? Сомневаемся", – говорится в заявлении Руха на официальном сайте.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро