Новая форма Руха разрабатываться компанией Macron, ранее львовяне пользовались экипировкой от Puma.

"Привет пиявкам из УАФ", – Козловский анонсировал новую борьбу для Руха

Уже в сентябре "желто-черные" вместе с итальянским брендом спортивной одежды официально представляют новую форму. Однако в первом туре УПЛ против Металлиста 1925 львовяне уже выйдут в футболках от нового технического спонсора.

По итогам прошлого сезона УПЛ, Рух финишировал 10-м.

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