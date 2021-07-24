Рух відмовився від послуг Puma та обрав нового технічного спонсора
Нова форма Руха розроблятиметься компанією Macron, раніше львів'яни користувались екіпіруванням від Puma.
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Вже у вересні "жовто-чорні" разом із італійським брендом спортивного одягу офіційно презентують нову форму. Проте у першому турі УПЛ проти Металіста 1925 львів'яни вже вийдуть у футболках від нового технічного спонсора.
За підсумками минулого сезону УПЛ, Рух фінішував 10-м.
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