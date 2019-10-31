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Рух оштрафували через відмову грати офіційними м'ячами

15:39 126 Читать на русском
Рух оштрафували через відмову грати офіційними м'ячами
Тренування Руха / Фото ФК Рух

Проти львівського Руха застосували чергові санкції через футбольні м'ячі.

КДК УАФ повторно оштрафувава Рух за відмову грати матчі Першої Ліги офіційними м'ячами Select, цього разу сума становить 50 тисяч грн, повідомляє Tribuna.com.

Рух оштрафований на 50 тисяч гривень за відмову використовувати м'ячі Select

Покарання стосується 14-го туру першості, де львів'яни приймали Інгулець (1:0). В цій зустрічі Рух використовував м'ячі фірми Puma.

Нагадаємо, це не перші санкції до львів'ян за подібне порушення, раніше клуб вже штрафували 25 тисяч грн.

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Після 15-ти турів Першої ліги Рух перебуває на 4-й сходинці, відстаючи від лідера на одне очко. Варто відзначити, що у львів'ян ще є гра в запасі.

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