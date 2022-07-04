Рух на своем официальном сайте сообщило о приходе Алексея Довгого. Опорник будет защищать цвета нового клуба под 6-м номером.

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Клуб не разглашает условия перехода, но, как сообщает Transfermarkt, игрок перебрался бесплатно, а условие рассчитано до следующего лета.

К слову, предыдущим клубом Довгого был Львов, с которым у хавбека завершился контракт. В прошлом сезоне Алексей сыграл в 17 матчах, отличившись 3 голами и ассистом.

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