Рух на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Олексія Довгого. Опорник захищатиме кольори нового клубу під 6-м номером.

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Клуб не розголошує умов переходу, але, як повідомляє Transfermarkt, гравець перебрався безкоштовно, а умова розрахована до наступного літа.

До слова, попереднім клубом Довгого був Львів, із яким у хавбека завершився контракт. У минулому сезоні Олексій зіграв у 17 матчах, відзначившись 3 голами та асистом.

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