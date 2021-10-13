Рух объявил, что приостанавливает тренировочный процесс
20:20 - Читати українською
Львовский Рух столкнулся со сложной эпидемической ситуацией в команде.
Матч отменен
В первой команде "желто-черных" вспышка коронавируса. Именно поэтому тренировочный процесс приостановлен, а футболисты пошли на трехдневную изоляцию, сообщает официальный сайт Руха.
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Ранее сообщалось, что дирекция УПЛ перенесла поединок 11 тура, в котором Рух должен был ехать в гости к Ингульцу. Игра должна была состояться 17 октября.
Напомним, что на данный момент команда Леонида Кучука занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 11 набранных очков.
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