Ингулец – Рух: матч УПЛ перенесен из-за коронавируса
Поединок грядущего 11-го тура отечественной Премьер-лиги между петровским Ингульцем и львовским Рухом не состоится в запланированную дату.
Дирекция УПЛ перенесла матч, сообщает официальный сайт организации.
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Такое решение обусловила вспышка коронавируса в рядах "желто-черных". По результатам проведения тестов методом полимеразной цепной реакции у ряда игроков Руха обнаружили положительные результаты. В частности, заболели все заявленные львовянами вратари. Также Премьер-лига перенесла матч юношеских команд.
Напомним, что матч Ингулец – Рух был запланирован на 17 октября. Перед 11-м туром львовяне занимают 10-е место (11 очков), а петровцы идут 12-ми, имея в активе 8 пунктов.
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