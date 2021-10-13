Поединок грядущего 11-го тура отечественной Премьер-лиги между петровским Ингульцем и львовским Рухом не состоится в запланированную дату.

Дирекция УПЛ перенесла матч, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение обусловила вспышка коронавируса в рядах "желто-черных". По результатам проведения тестов методом полимеразной цепной реакции у ряда игроков Руха обнаружили положительные результаты. В частности, заболели все заявленные львовянами вратари. Также Премьер-лига перенесла матч юношеских команд.

Напомним, что матч Ингулец – Рух был запланирован на 17 октября. Перед 11-м туром львовяне занимают 10-е место (11 очков), а петровцы идут 12-ми, имея в активе 8 пунктов.

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