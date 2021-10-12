"Горняки" предложили ветерану новый контракт, утверждает Metaratings.

Марлос получил предложение от Шахтера, – СМИ

Марлос не отверг предложение Шахтера. Хавбек взял время на размышления. Текущий контракт этнического бразильца действует до 31 декабря. Если Марлос решит остаться в команде Де Дзерби, то получит финансовые условия похуже. Ныне он входит в топ-3 самых высокооплачиваемых исполнителей донетчан.

Напомним, что Марлос защищает цвета Шахтера с 2014 года. С тех пор он провел за "горняков" 276 матчей во всех турнирах, в которых забил 73 мяча и оформил 63 ассиста.

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