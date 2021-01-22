Рух нацелился на еще одного легионера
18:15 - Читати українською
Львовский Рух продолжает активно работать на трансферном рынке.
Руководство Руха работает на усилением команды, львовяне хотят подписать еще одного игрока, который присоединится к ним на сборах в Турции, сообщает ТК Футбол.
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Позиция новичка, а также другие данные футболиста не разглашаются, известно лишь, что это будет легионер. Напомним, недавно львовяне объявили о трансфере исландского защитника Рагнара Сигурдсона.
После 13-ти туров УПЛ Рух расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.
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