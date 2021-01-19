Львовский клуб проводит активную работу по комплектации команды перед вылетом на сборы в Турцию.

Вчера, 18 января, львовяне объявили о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдсона, но он оказался далеко не последним новичком "желто-черных".

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Трехлетний контракт с Рухом подписал Роман Карасюк, который до недавнего времени выступал за венгерскую Кишварду. Во Львове 29-летний хавбек будет играть под 91-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Также Рух объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Вадимом Парамоновым, который присоединился к команде только перед началом текущего сезона и провел 9 матчей. Контракт с центрбеком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

А еще Рух арендовал у Шахтера Андрея Борячука, утверждает Meta-ratings, который перед официальным объявлением сообщил и о трансфере Карасюка. Официальные сайты клубов пока не подтвердили переход форварда, который первую половину сезона провел в Венгрии, выступая за Мезекевешд. Уже 20 января львовяне вылетают на сборы в Турцию, где просмотрят еще трех потенциальных новичков.

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