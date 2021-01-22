Керівництво Руха працює на підсиленням команди, львів'яни прагнуть підписати ще одного гравця, який приєднається до них на зборах у Туреччині, повідомляє ТК Футбол.

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Позиція новачка, а також інші дані футболіста не розголошуються, відомо лише, що це буде легіонер. Нагадаємо, нещодавно львів'яни оголосили про трансфер ісландcького захисника Рагнара Сігурдсона.

Після 13-ти турів УПЛ Рух розташувався на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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