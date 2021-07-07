Рух подписал аргентинца, который забивал Динамо
Львовский клуб продолжает активную работу на трансферном рынке.
Аргентинский полузащитник Олимпика Фабрицио Альваренга стал игроком Руха, сообщает официальный сайт львовской команды.
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О сроках контракта не сообщается. Известно лишь, что 25-летний легионер перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
Напомним, Альваренга – воспитанник аргентинского Велес Сарсфилд. В Украину переехал в августе 2020 года, перейдя в Олимпик. В прошлом сезоне провел за донецкую команду 15 матчей, в которых забил один гол в ворота Динамо. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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