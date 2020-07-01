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Рух готов профинансировать все выездные матчи Карпат, которые могут сняться с УПЛ

1 июля 20:17 - Читати українською
Рух готов профинансировать все выездные матчи Карпат, которые могут сняться с УПЛ
Григорий Козловский / фото: ФК Рух

Карпаты могут получить шанс доиграть текущий сезон УПЛ. Перволиговый Рух готов помочь финансово.

"Мы, футбольный клуб Рух, убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. Карпаты – клуб с богатыми традициями и просто не имеют права бесславно завершить свое существование.

Карпаты официально попрощались с двумя игроками

Президент Руха Григорий Козловский как пылкий болельщик львовского футбола готов в очередной раз помочь "зелено-белым" и покрыть все расходы Карпат на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне. Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты", – говорится в сообщении пресс-службы Руха.

Ранее сообщалось, что Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего матч против азовцев официально отменен. Существует риск, что "львам" вообще придется сняться с текущего розыгрыша УПЛ.

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Главное Карпаты Карпаты УПЛ футбольные финансы Григорий Козловский Рух Рух
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