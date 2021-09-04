Рух дозаявил четырех легионеров после трансфера Костевича
00:03 - Читати українською
Львовский Рух доукомплектовался перед закрытием трансферного окна в Украине.
Кроме трансфера Костевича, львовяне усилились форвардом из США Осазе Де Розарио и тремя представителями Нигерии – защитником Ричмондом Чукмуэкой и хавбеками Майклом Обаминой и Одогом Чидози.
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Интересно, что клуб не объявлял о трансферах игроков, однако на сайте УПЛ появились их профили.
К слову, Рух на данный момент занимает 10 место в чемпионате Украины, имея в активе 7 очков после 6 туров.
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