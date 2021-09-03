Львівський Рух доукомплектувався перед закриттям трансферного вікна в Україні.

Окрім трансферу Костевича, львів'яни підсилились форвардом із США Осазе Де Розаріо та трьома представниками Нігерії – захисником Річмондом Чукмуекою та хавбеками Майклом Обаміною й Одогом Чідозі.

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Цікаво, що клуб не оголошував про трансфери гравців, проте на сайті УПЛ з'явились їхні профілі.

До слова, Рух на разі посідає 10 місце у чемпіонаті України, маючи в активі 7 очок після 6 турів.

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