Рух дозаявив чотирьох легіонерів після трансферу Костевича
3 вересня 23:59 - Читать на русском
Львівський Рух доукомплектувався перед закриттям трансферного вікна в Україні.
Окрім трансферу Костевича, львів'яни підсилились форвардом із США Осазе Де Розаріо та трьома представниками Нігерії – захисником Річмондом Чукмуекою та хавбеками Майклом Обаміною й Одогом Чідозі.
Динамо відпустило Костевича в Рух
Цікаво, що клуб не оголошував про трансфери гравців, проте на сайті УПЛ з'явились їхні профілі.
До слова, Рух на разі посідає 10 місце у чемпіонаті України, маючи в активі 7 очок після 6 турів.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter