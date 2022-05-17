Чемпионат Украины U-19, перенесенный матч 11 тура

Ингулец – Рух – 1:6

Голы: Бойко, 70 – Карабин, 6, 21, 38, Лях, 32, Роман, 45, Пастух, 67

Нереализованный пенальти: Карабин, 10

Напомним, львовяне получили разрешение выехать в Польшу и сыграть 2 перенесенных матча с Ингульцем и Колосом. Если "желто-черные" их выиграют, то заберут первую в своей истории путевку в Юношескую лигу УЕФА.

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Первая половина миссии покорилась Руху довольно легко. Подопечные Виталия Пономарева разбили Ингулец с теннисным счетом 6:1. Главным героем встречи стал нападающий Ярослав Карабин, оформивший хет-трик, хотя и не реализовавший пенальти.

Рух набрал 44 очка и уже опередил Шахтер. Впереди только Динамо, у которого на 2 очка больше (и это при двух "лишних" сыгранных матчах). 20 мая львовяне проведут игру 19-го тура против Колоса, которая и определит судьбу путевки в Юношескую лигу УЕФА. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

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