Рух – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча
17:16 - Читати українською
Рух и Заря не смогли выявить сильнейшего в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Заря начала встречу острее, но травма Назарины повлияла на ход поединка. Рух неожиданно открыл счет благодаря сольному проходу и точному удару Борячука. Луганчане во втором тайме создали несколько острых моментов, но забили лишь на 74 минуте усилиями Сайядманеша. В итоге, игра завершилась вничью 1:1.
Рух в родных стенах удержал результативную ничью с Зарей
Таким образом, Заря набрала 11 очков и расположилась на 6 месте, а Рух с 8 пунктами остался восьмым.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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