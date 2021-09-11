Рух и Заря не смогли выявить сильнейшего в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Заря начала встречу острее, но травма Назарины повлияла на ход поединка. Рух неожиданно открыл счет благодаря сольному проходу и точному удару Борячука. Луганчане во втором тайме создали несколько острых моментов, но забили лишь на 74 минуте усилиями Сайядманеша. В итоге, игра завершилась вничью 1:1.

Рух в родных стенах удержал результативную ничью с Зарей

Таким образом, Заря набрала 11 очков и расположилась на 6 месте, а Рух с 8 пунктами остался восьмым.