Рух та Зоря не змогли виявити сильнішого у рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Зоря розпочала зустріч гостріше, але травма Назарини вплинула на хід поєдинку. Рух несподівано відкрив рахунок завдяки сольному проходу та точному удару Борячука. Луганці у другому таймі створили кілька гострих моментів, але забили лише на 74 хвилині зусиллями Сайядманеша. В підсумку, гра завершилась внічию 1:1.

Рух у рідних стінах втримав результативну нічию із Зорею

Таким чином, Зоря набрала 11 очок та розташувалась на 6 місці, а Рух з 8 пунктами залишився восьмим.