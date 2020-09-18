Рух – Шахтар: офіційно затверджено нову дату поєдинку, який переносили через спалах коронавірусу у львів'ян
Рух та Шахтар дізналися новий час проведення очного поєдинку в рамках 2 туру УПЛ.
Матч між новачком та чемпіоном відбудеться 23 вересня о 19:00, інформує офіційний сайт УПЛ.
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Поєдинок був запланований на 12 вересня, однак його довелося перенести через спалах коронавірусу в таборі Руха – п'ять гравців інфікувалися. Спочатку команди проведуть свої зустрічі 3 туру, а в середу надолужать втрачене.
Нагадаємо, в першому турі УПЛ Шахтар переміг Колос (3:1), а Рух дебютував з розгромної поразки від Ворскли (2:5).
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