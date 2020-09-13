Львовский Рух уже начал продажу билетов на домашние поединки УПЛ против Шахтера и Колоса.

Оба поединка команда проведет на Арене Львов, а на стадион смогут попасть лишь 25% болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что поединок против Колоса запланирован на 20 сентября, а с Шахтером – уже через три дня. Матч с "горняками" должен был состояться в этот уикенд, однако у Руха была зафиксирована вспышка коронавируса.

Добавим, что дебют Руха в УПЛ явно не удался – команда в первом туре была разбита Ворсклой (2:5).

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