Рух – МФК Металург: директор запорожцев озвучил условия проведения многострадального матча

"Мы очень хотим сыграть с Рухом. Но когда нам перед календарным матчем в Николаеве 7 августа сообщили о новой дате перенесенного поединка, то сразу возникли вопросы, связанные с восстановлением и подготовкой к противостоянию с Рухом. Ведь нашей команде нужно было преодолеть неблизкий путь из Николаева в Запорожье, а затем потратить около 20 часов на дорогу до Львова.

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Нам дорого здоровье футболистов, которые и так за последние 20 дней сыграли семь поединков с разъездами. Тем более, что сразу после матча с Рухом нам необходимо срочно возвращаться в Запорожье, ведь 13 августа у нас на очереди решающий поединок в борьбе за выживание с Черноморцем. Поэтому мы готовы сыграть с Рухом, но только не 10 августа. О своей позиции Металлург проинформировал ПФЛ, теперь ждем реакции руководства лиги", – поделился Лупашко в комментарии meta-ratings.

Напомним, поединок Руха и Металлурга должен был состояться 10 августа, а через три дня запланирован последний тур Первой лиги. Впрочем, гости не согласились с таким жестким графиком, заранее предупредив о своей неявке во Львове. Администрация ПФЛ направит соответствующие материалы в КДК УАФ, если "казаки" не изменят решения.

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