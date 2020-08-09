Рух – МФК Металург: директор запоріжців озвучив умови проведення багатостраждального матчу

"Ми дуже хочемо зіграти з Рухом. Але коли нам перед календарним матчем в Миколаєві 7 серпня повідомили про нову дату перенесеного поєдинку, то відразу виникли питання, пов'язані з відновленням та підготовкою до протистояння з Рухом. Адже нашій команді потрібно було подолати неблизький шлях з Миколаєва до Запоріжжя, а потім витратити близько 20 годин на дорогу до Львова.

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Для нас цінне здоров'я футболістів, які і так за останні 20 днів зіграли сім поєдинків з роз'їздами. Тим більше, що відразу після матчу з Рухом нам необхідно терміново повертатися в Запоріжжя, адже 13 серпня в нас на черзі вирішальний поєдинок в боротьбі за виживання з Чорноморцем. Тому ми готові зіграти з Рухом, але тільки не 10 серпня. Про свою позицію Металург поінформував ПФЛ, тепер чекаємо реакції керівництва ліги", – поділився Лупашко у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, поєдинок Руха та Металурга повинен був відбутися 10 серпня, а через три дні запланований останній тур Першої ліги. Втім, гості не погодилися з таким жорстким графіком, заздалегідь попередивши про свою неявку у Львові. Адміністрація ПФЛ направить відповідні матеріали до КДК УАФ, якщо "козаки" не змінять рішення.

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